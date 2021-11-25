تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة باستحداث حارات أمان في مخارج منطقة مشرف، سواء الواقعة على شارع الغوص، أو على طريق الملك خالد بن عبد العزيز.



ونص الاقتراح على ما يلي:



يعتبر شارع الملك خالد بن عبد العزيز وطريق الغوص، من الشوارع ذات الكثافة المرورية حيث تطل عليه عدد من المناطق السكنية مثل (ضاحية مبارك العبد الله – بيان – مشرف).



ويشتكي أهالي منطقة مشرف من عدم وجود حارات أمان على مخارج منطقة مشرف سواء الواقعة على شارع الغوص، أو على طريق الملك خالد بن عبد العزيز، ما يتسبب في حوادث مرورية واختناقات.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



استحداث حارات أمان في مخارج منطقة مشرف، سواء الواقعة على شارع الغوص، أو على طريق الملك خالد بن عبد العزيز