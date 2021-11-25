أسامة أبو السعود

اعربت السفيرة الأمريكية لدى البلاد إلينا رومانوسكي، عن سعادتها الغامرة بزيارة المسجد الكبير في دولة الكويت واصفة اياه بأنه معلم اسلامي عريق .

وقالت السفيرة الامريكية خلال زيارة تفقدت خلالها مسجد الدولة الكبير بمعية اسرتها وكان في استقبالها مدير مسجد الدولة الكبير علي شداد " زرت العديد من المساجد في منطقة الشرق الأوسط ولكن وجدت هذا المسجد من أروعها وأجملها .

واضافت قائلة: "قمت بزيارة المسجد الكبير اليوم مع عائلتي وهي أول زيارة لهم للكويت، وهم حريصين على التعرف على هذا المعلم الإسلامي العريق والذي يحوي العديد من النقوش والفنون الإسلامية.

وتابعت السفيرة رومانوسكي " كما سعدنا بالتجول في معرض الخط العربي وفهم الفروقات بين الخطوط العربية وتاريخها" .

واستطردت قائلة " لقد استمتعنا بهذه الزيارة التي قامت بها المرشدة فاطمة البدر وإجابة جميع تساؤلاتنا عن الإسلام وتعاليمه خاصة وعن المساجد عامة.

وختمت تصريحها بالقول " أقدر بشدة الوقت والجهود المبذولة لإتاحة هذه الزيارة وأتقدم بالشكر الجزيل لإدارة المسجد الكبير.

ومن جانبه قال مدير ادارة مسجد الدولة الكبير علي شداد: "سعدنا بزيارة سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى دولة الكويت السفيرة إلينا رومانوسكي واسرتها لمسجد الدولة الكبير هذا المعلم الحضاري والتحفة المعمارية والاطلاع على العديد من انشطة المسجد وخاصة مركز الفنون الاسلامية ".

وتابع شداد قائلا " يوجد لدينا معرض دائم للفنون الاسلامية وايضا تاريخ الخط العربي ".

واوضح ان هذه الزيارة ليست الاولى لسفير الولايات المتحدة او للعديد من سفراء الدول لدى دولة الكويت موضحا ان المسجد مفتوح لجميع الزائرين وضيوف دولة الكويت من الخارج .

واوضح شداد ان المسجد الكبير بني في عهد المغفور له الشيخ جابر الاحمد وتم تجديده في عهد سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد مؤكدا انه تحفة معمارية متميزة في قلب دولة الكويت .

وختم شداد بالتاكيد على ان عمارة المساجد والاهتمام بها ليس غريبا على المجتمع الكويتي الذي جبل على بناء بيوت الله والاهتمام والعناية سواء داخل او خارج دولة الكويت ولله الحمد .