عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والوفد البرلماني المرافق له في العاصمة مدريد اليوم، مباحثات رسمية مع رئيسة مجلس النواب الأسباني ميريتشيل باتيت وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 143.

وجرى خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز آفاق التعاون بين مجلس الأمة الكويتي ومجلس النواب الأسباني بما يخدم مصلحة الجانبين.

كما تطرقت المباحثات الى العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، الى جانب تطورات الأوضاع على المستويين الاقليمي والدولي.

وتناولت المباحثات أيضا تبادل وجهات النظر حول الموضوعات التي ستطرح للنقاش خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي ستنطلق أعماله غدا.

وعقب المباحثات قام الغانم بمعية باتيت بتسجيل كلمة شكر في سجل شرف كبار الزوار في البرلمان الأسباني.

وحضر المباحثات أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر، وأمين الصندوق النائب سلمان الحليلة العازمي، وعضو الشعبة النائب أسامة المناور، وسفير الكويت لدى اسبانيا عيادة السعيدي.

يذكر أن الرئيس الغانم وصل والوفد المرافق له الى مدريد يوم أمس للمشاركة في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 143 الذي يعقد خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الجاري.