في إطار جولات معالي وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، على كافة قطاعات وزارة الداخلية للاطلاع على سير العمل ، وعلى هامش حفل تخريج الدورة الحادية عشرة لضباط الصف الجامعيين لترقيتهم إلى رتبه ملازم والذي أقيم اليوم الخميس الموافق 2021/11/25 بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية، قام معاليه يرافقه قيادات قطاع التدريب والتعليم بجولة تفقدية في مرافق الأكاديمية.

وفي بداية الجولة شاهد معاليه عرضاً للفنون القتالية للطلبة ضباط الصف (الرقباء الأوائل) اشتمل على مجموعة مختلفة من الفنون القتالية والعسكرية ومهارات الدفاع عن النفس، ثم شاهد معاليه عرضاً لفرقة الموسيقى ثم عرضاً للخيالة، ثم توجه معاليه إلى ميدان الموانع وشاهد عرضاً لطلبة ضباط الاختصاص على اجتياز الموانع بكافة أنواعها، واختتم معاليه جولته بتفقد القاعات الدراسية، وشاهد الطلبة على مقاعد الدراسة، ثم تفقد مهاجع الطلبة الضباط الدفعة (47).

وأثنى معالي وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة على الجدية والحماس والقوة البدنية والتدريبية العالية التي قدمها الطلبة في العروض، متمنياً لهم التوفيق لكي ينضموا إلى المنظومة الأمنية والعين الساهرة لخدمة الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره.