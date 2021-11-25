أعلنت لجنة الممارسات الاعلانية البريطانية أنه سوف يتم منع إعلانات الإجراءات التجميلية التي تهدف لتغير المظهر الخارجي من استهداف من هم أقل من 18 عاما ابتداء من 18 أيار/مايو المقبل.

وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن القواعد الجديدة تعني أن الشركات لن تتمكن من الاعلان عن إجراءات مثل شفط البطن أو إجراء جراحات لتعديل حجم الانف أو شد الوجه بين البرامج التلفزيونية الموجهة لمن هم أقل من 18 عاما أو في وسائل الاعلام الأخرى التي تستهدف مباشرة هذه الفئة العمرية أو في حال تواجد نسبة كبيرة من أفراد هذه الفئة العمرية ضمن الحضور في برنامج ما.

ويشمل الحظر أيضا إجراءات مثل التقشير الكيميائي والعلاج بالليزر وتبيض الأسنان.

ويأتي هذا القرار لمواجهة المخاوف المتعلقة بالأذى المحتمل للترويج للاعلانات التجميلية على الاطفال وصغارالسن ، مثل الضغوط المتعلقة بشكل الجسم وأمور الصحة العقلية، بالإضافة إلى المخاطر والتداعيات المحتملة لمثل هذه الإجراءات.

وقالت اللجنة إن القرار جاء بعد وجود أدلة على أن الأطفال وصغار السن أكثر عرضة للضغوط المتعلقة بشكل الجسم، كما أن النظر بصورة سلبية لشكل الجسم أمر سائد بين هذه الفئة العمرية، مما يمكن أن يكون له تأثير على الثقة في النفس والصحة العقلية.