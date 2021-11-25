ينطلق الجمعة في متحف التصميم في لندن معرض مفتوح للجمهور يحتفي بحياة المغنية البريطانية الراحلة إيمي واينهاوس وموسيقاها وإرثها، بعد عشر سنوات على وفاتها عن عمر يناهز 27 عاماً.

ويسعى هذا المعرض الذي يحمل عنوان "إيمي، بيوند ذي ستايج" (إيمي أبعد من المسرح) إلى استكشاف إبداع مغنية السول البريطانية، وما تأثرت به، من "ملكة البلوز" داينا واشنطن إلى منسق الاسطوانات (دي جيه) مارك رونسون ، مروراً بموسيقى البوب خلال ستينات القرن العشرين، وشركة "موتاون" للتسجيلات وموسيقى الجاز.

وقالت نائبة أمين المعرض ماريا ماكلينتوك لوكالة فرانس برس"ما سعينا إليه في هذا المعرض هو أن نروي قصتها كشخصية مبدعة، كموسيقية رائعة، كرمز للموضة، لكننا حرصنا كذلك على إدراج عناصر نادرة قد يكون معجبوها سمعوا عنها ولكن لم يسبق لهم أن رأوها قبل اليوم".

وأوضحت أن المعرض يضم مثلاً نصوص أغنيات مكتوبة بخط اليد لم يسبق عرضها لألبومات لم تصدر، وأول غيتار لها اشترته عندما كانت مراهقة.

توفيت إيمي واينهاوس عن 27 عاماً في 23 تموز/يوليو 2011 بفعل استهلاك مفرط للكحول.