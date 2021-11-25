تدرس وزارة الصحة التايلاندية إلغاء الحجر الصحي للمسافرين القادمين للبلاد برا أو بحرا الحاصلين على الجرعات الكاملة لفيروس كورونا، وذلك عقب نجاح التجربة بالنسبة للقادمين جوا، وفقا لما قاله أوباس كارنكاوينبونج المدير العام لإدارة السيطرة على الأمراض.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوباس القول إنه منذ فتح البلاد في الأول من تشرين ثان/نوفمبر الماضي، 08ر0 % من القادمين جوا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

ويشار إلى أنه يمكن للمسافرين الملقحين القادمين من 63 دولة دخول تايلاند بدون الخضوع للحجر الصحي ، ومن المتوقع توسيع القائمة خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن تناقش المجموعة المعنية بالوضع الوبائي في تايلاند المقترحات غدا الجمعة.