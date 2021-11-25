أعلن سلاح الجو الألماني اليوم الخميس أنه يجهز حاليا طائرتين في مدينة كولونيا بغرب ألمانيا للاستعانة بهم لنقل مرضى فيروس كورونا المستجد الذين يحتاجون لدخول الرعاية المركزة.

ومن بين الطائرتين، واحدة من طراز "إيرباص إيه 310 ميد إيفاك"، وهي طائرة تضم وحدة رعاية مركزة، وكذلك طائرة مراقبة من طراز "إيه 319 أو إتش".

وصرح متحدث باسم سلاح الجو اليوم بأنه تم تجهيز مكانين للرعاية المركزة صباح اليوم داخل هذه الطائرة الثانية، موضحا أن الطائرة من طراز "إيرباص إيه 310 ميد إيفاك" تضم ستة أماكن للرعاية المركزة.

وأكد أنه يجب الإبقاء على قدرات النقل السريع كي يتسنى نقل مرضى الرعاية المركزة، في حالة وجود عبء على المستشفيات في بعض المناطق، إلى مناطق أخرى يتوافر بها أماكن لاستيعابهم.