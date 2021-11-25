أعلنت شركة "فيرجن غالاكتيك" للصناعات الفضائية الأربعاء عن الفائزة بمقعدين في رحلة إلى الفضاء، وهي امرأة تبلغ 44 عاما تعيش في أنتيغوا وبربودا فازت بتذكرتين بفضل سحب للقرعة فيما تباع التذكرة الواحدة عادة بسعر 450 ألف دولار.

وقررت كيشا شاهاف أن تذهب في هذه الرحلة الفضائية بصحبة ابنتها البالغة 17 عاما، وهي طالبة علوم تتابع دراستها في بريطانيا وتحلم بالعمل في وكالة ناسا.

وهي تلقت النبأ السعيد من مؤسس شركة "فيرجن غالاكتيك" نفسه الذي زار منزلها في أنتيغوا وبربودا في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت كيشا شاهاف لوكالة فرانس برس "كنت أظن أن الأمر سيقتصر على لقاء بالفيديو عبر تطبيق زوم"، لكن "عندما رأيت ريتشارد برانسون يدخل بدأت أصرخ! لم أصدق ذلك."

وأضافت "عندما كنت طفلة، كنت دائما مفتونة بالفضاء. إنها فرصة عظيمة لي لأشعر بالحياة".

فازت كيشا شاهاف بهذه الجائزة من خلال المشاركة في حملة لجمع التبرعات نظمتها "فيرجن غالاكتيك" على منصة "أومايز" وجمعت خلالها 1,7 مليون دولار. وسيتم التبرع بالمال إلى منظمة "سبايس فور هيومانيتي" غير الحكومية، والتي تعمل من أجل تعزيز النفاذ إلى الفضاء.