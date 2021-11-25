حطم فيلم "معركة بحيرة تشانغجين" الصيني الذي يتناول الحرب الكورية (1950-1953) الرقم القياسي للإيرادات في الدولة الآسيوية العملاقة، فيما أوقفت السلطات صحافياً انتقد مشاركة بلده في هذا النزاع.

وأطاح الفيلم الذي بدأ عرضه بمناسبة العيد الوطني الصيني في الأول من تشرين الأول/أكتوبر عن الصدارة فيلم "وولف واريور 2" الوطني أيضاً الذي عُرض عام 2017. وأوضحت منصة "ماويان" لبيع التذاكر الأربعاء أن إيراداته بلغت 5,6 مليار يوان صيني (876 مليون دولار).

ويتناول الفيلم أحد فصول الحرب الكورية حين تمكن الجنود الصينيون من صدّ القوات الأميركية في ساحة معركة في كوريا الشمالية في ظل صقيع قارس.

ومع أن زعيم كوريا الشمالية كيم إيل سونغ كان وراء اندلاع هذه الحرب، إلا أنها تُعرف في الصين باسم "حرب المقاومة للعدوان الأميركي ومساعدة كوريا".

ودخلت القوات الصينية الحرب دعماً لكوريا الشمالية التي كانت على وشك الهزيمة أمام قوات الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة.

وينص قانون اقرّ عام 2018 على عقوبة السجن على كل من يسيء إلى الأبطال الثوريين.