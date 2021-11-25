تم اكتشاف فسيفساء رومانية فريدة من نوعها في بريطانيا تصور واحدة من أشهر معارك حرب طروادة في حقل مملوك لأحد المزارعين.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية ( بي إيه ميديا) عن هيئة "هيستوريك إنجلاند" الحكومية المعنية بالآثار القول إنه تم اكتشاف الأثر الفني أثناء عمليات التنقيب في مجمع القصر مكون من مجموعة من الهياكل والمباني الأخرى، التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث أو الرابع بعد الميلاد.

ونظرا لندرة وأهمية الموقع، فرضت وزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة الحماية عليه رسميا كأثر مسجل، وفقا لإعلان صادر اليوم الخميس.

وتصور الفسيفساء مشهدا من إلياذة هوميروس - حول المعركة الملحمية بين البطل اليوناني آخيل وبطل طروادة هيكتور.

يشار إلى أن هذه هي واحدة من عدد قليل من الفسيفساء في أوروبا، وكانت جزءا من أرضية منطقة ترفيهية كبيرة أو منطقة لتناول الطعام داخل القصر.

وكان مجمع القصر يشغله على الأرجح شخص ثري في أواخر العصر الروماني.

ووصف دنكان ويلسون، الرئيس التنفيذي لهيستوريك إنجلاند، الاكتشاف بأنه "رائع".