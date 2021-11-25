صادقت الحكومة البريطانية اليوم الخميس بشكل مبدئي على تأسيس جهاز تنظيم مستقل لمنافسات كرة القدم.

وأكد الحهاز التنظيمي الذي ترأسه تريسي كراوتش وزيرة الرياضة السابقة أن تأسيس مثل هذا الكيان ضروري لتوفير الرقابة المالية في كرة القدم الإنجليزية وأنه لم يعد من الممكن ترك كرة القدم تدير نفسها بنفسها.

ورحبت نادين دوريس وزيرة الثقافة بهذه المراجعة وقالت أن الحكومة ستعمل الآن على الوصول لقرار نهائي في هذا الملف بحلول الربيع المقبل.

ولكن دوريس أشارت إلى أن الحكومة وافقت من حيث المبدأ على تأسيس جهاز تنظيمي مستقل لإدارة شؤون اللعبة.

وأضافت دوريس في بيان وزاري مكتوب لمجلس العموم "نحن في نقطة تحول لكرة القدم في هذا البلد".

وأضاف "إنه عمل مفصل وذو قيمة يتطلب استجابة موضوعية وخطة عمل من جميع أعضاء الحكومة".

وأشارت "لكن التوصية الأولية للمراجعة واضحة ، وقررت الحكومة التصديق عليها بشكل مبدئي اليوم ، كرة القدم في حاجة إلى جهاز تنظيمي قوي ومستقل لضمان مستقبل رياضتنا الوطنية".

وختمت دوريس بالقول "الحكومة ستعمل الآن على تحديد الطرق الأكثر فاعلية وصولا إلى جهاز التنظيم المستقل، وأي صلاحيات مطلوبة".