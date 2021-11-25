قال وزير الصحة الدنماركي ماجنوس هيونيك في مؤتمر صحفي إن بلاده تدرس جعل وضع الكمامات إلزاميا مجددا في وسائل النقل العام والمتاجر، للوقاية من فيروس كورونا.

وجاء ذلك بناء على توصية لجنة مكافحة الأوبئة في الدنمارك. وستمتد صلاحية فحوص تفاعل البوليميراز المتسلسل السلبية (بي سي آر) لمدة 72 ساعة، وصلاحية الفحوص السريعة لمدة 48 ساعة.

يشار إلى أن استخدام الكمامات لم يعد إلزاميا في الدنمارك منذ أيلول/ سبتمبر.

ومن المقرر أن تناقش لجنة برلمانية الاستخدام الإلزامي للكمامة وإجراءات أخرى، وستدخل القرارات حيز التنفيذ يوم الاثنين إذا تمت الموافقة عليها، وتم إعادة العمل بما يسمى تصريح كورونا منذ أسبوعين، بسبب تزايد الحالات بشكل حاد.

يشار إلى أن "التصريح الأخضر" هو دليل على تلقي التطعيم ضد كوفيد- 19، أو على نتيجة اختبار سلبية لكورونا أو التعافي المعتمد. ويتيح التصريح دخول مجموعة متنوعة من المناطق العامة.