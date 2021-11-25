أرجأ الاتحاد الأوروبي الكشف عن اقتراح لتحديث إرشادات السفر الخاصة بمرض كوفيد 19-،انتظارا لتوجيهات من وكالة الصحة العامة للتكتل بشأن فعالية اللقاحات المختلفة.

وقال مسؤولون مطلعون على هذه الخطط، إن المفوضية الأوروبية ، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ، ربما تقدم الاقتراح في وقت لاحق من هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل ، وهذا يتوقف على وقت تلقيها بيانات من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء

ومن المرجح أن يوصي الاقتراح بأن تفرض الدول قيودا على السفر بناءً على ما إذا كان الأفراد قد تم تطعيمهم أو تعافوا من كوفيد ، بدلاً من النظام الحالي الخاص بالتعليمات المتعلقة بالأماكن التي يسافر منها الأشخاص ، كما قال المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الاستعدادات خاصة .