أعلن مدير عام شركة "مروحيات روسيا"، التابعة لشركة "روستيك ستايت كوربوريشن" الحكومية الروسية أندريه بوجينسكي، أن مروحية "مي - 26 تي 2 في" ستكون جاهزة للإنتاج على دفعات نهاية العام الجاري.وذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، أن مروحية "مي - 26 تي 2 في" تخضع في الوقت الراهن لآخر الاختبارات الحكومية.وأشار بوجينسكي إلى أن جزءا من المروحيات قد تم تسليمها للقوات المسلحة الروسية، لافتا إلى أن مروحية النقل "مي - 26 تي 2 في" حققت أول رحلة جوية لها في أغسطس عام 2018، وبناء على طلب وارد من وزارة الدفاع تم تزويد المروحية بقمرة القيادة الرقمية التي تسمح بالتحليق الأوتوماتيكي في كافة ظروف الطقس ليلا ونهارا.

وأوضح أن المروحية زُودت بمنظومة "فيتيبسك" لمقاومة الصواريخ المضادة للجو، والتي ليس بمقدورها اكتشاف الرؤوس ذاتية التوجيه للصواريخ فحسب بل وتدميرها بواسطة الليزر، أما أفراد طاقم المروحية فزودت قمرتهم بمقاعد تمتص الموجات الحركية التي تخفف من الصدمات الناجمة عن الهبوط الاضطراري.يذكر أن المروحية "مي - 26 تي 2 في" مُنحت لقب أقوى مروحية في العالم لقدرتها على نقل 20 طنا من الحمولة.