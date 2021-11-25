قال وزير الهجرة البريطاني كيفن فوستر اليوم الخميس إن بريطانيا عازمة على القضاء على تجارة تهريب البشر بعد وفاة 27 مهاجرا حاولوا عبور القنال الإنجليزي.

وستتحدث وزيرة الداخلية بريتي باتيل مع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان. وقال فوستر لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "نحن على استعداد لتقديم الدعم على الأرض، وعلى أتم استعداد لتقديم الموارد... نحن حرفيا على أتم استعداد... لمساعدة السلطات الفرنسية".

وأضاف "إننا واضحون.. لا ننظر لها على أنها مشكلة يتعين على فرنسا التعامل معها بل مشكلة نريد أن نعمل مع فرنسا وشركائنا الأوروبيين... للقضاء على عمل هذه العصابات".