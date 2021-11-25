قال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، اليوم الخميس، إنه يتوجب التركيز على بناء قواعد جديدة لحقوق الإنسان وفقا للتغيرات العصرية، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية.

وجاء ذلك بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس مجلس حقوق الإنسان في كوريا الجنوبية، حيث أوضح الرئيس الكوري الجنوبي أن بلاده لم تضع قانونا إطاريا خاصا لحقوق الإنسان وحظر التمييز قبل 20 عاما، مشيرا إلى وجود حدود بسبب إدراج قواعد حقوق الإنسان في قانون مجلس حقوق الإنسان.

وشدد الرئيس على أهمية التعامل مع هذه المسألة لتصبح كوريا الجنوبية دولة متقدمة في مجال حقوق الإنسان.

ويقول المراقبون إن هذه التصريحات تشير إلى ضرورة سن قانون لحظر التمييز، وهو ما يشهد جدلا كبيرا بين الأوساط الاجتماعية والدينية إلى جانب الدائرة السياسية.

وجاءت تصريحات الرئيس في مراسم خاصة أقيمت بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء مجلس حقوق الإنسان،.

وقال الرئيس في كلمته صباح اليوم بكاتدرائية "ميونج دونج" في سول، إنه يتوجب على مجلس حقوق الإنسان أن ينتقد سياسات الحكومة، وأن يطالب ببدائل في بعض الأحيان، مؤكدا على أن الحكومة ستضمن استقلالية مجلس حقوق الإنسان بشكل صارم.