قال محافظ البنك المركزي الاندونيسي، بيري وارجيو، في جلسة استماع برلمانية اليوم الخميس، إن البنك سوف يسرع عملية إصدار الروبية الاندونيسية الرقمية، دون أن يقدم إطارا زمنيا لذلك.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، أن "بنك إندونيسيا" يخطط لتقديم تصميم الفكرة في العام المقبل، ويقوم بالتنسيق مع سبعة بنوك مركزية لاختيار منصة مناسبة لذلك، إما ستكون من خلال قواعد البيانات المتسلسلة، أو تقنية الموازنة الموزعة، أو العملات المستقرة.

ويقوم "بنك إندونيسيا" بدمج البنية التحتية للتمويل مع سوق المال، لدعم خطة العملة الرقمية.

ويحظر البنك المركزي على المؤسسات المالية التي تحمل تصاريح "بنك إندونيسيا"، قبول العملات المشفرة كوسيلة للدفع، وقد قام بنشر مشرفين لمراقبة أنشطتها.