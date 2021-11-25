أجرى فريق من الباحثين في جامعة "كوبنهاجن" بالتعاون مع جامعة "لوند" في السويد سلسلة من الأبحاث على عدد من الفئران من خلال استخدام الخلايا المناعية في الجسم لقتل عدوى التهاب السحايا الجرثومي.

ولاحظ الباحثون في نماذج الفئران التي خضعت للأبحاث أن خلايا "العدلات"، وهي نوع من الخلايا المناعية، تشكل بنية شبيهة بالشبكة في غشاء الدماغ، حيث يتسبب هذا الهيكل الشبكي في تورم الدماغ، ومنع التخلص من الفضلات بها.

وأوضح الباحثون أنه في حال تم التخلص من هذا الهيكل، فإن الخلايا المناعية ستستمر في قتل بكتيريا التهاب السحايا، دون التسبب في تورم الدماغ، كما أظهروا أن الخلايا المناعية، التي تدخل غشاء الدماغ، تخلق شبكة تعمل على حبس البكتيريا، إلا إنها للأسف تقوم أيضا بمنع حركة السائل النخاعي المهم في الدماغ، حيث يتم تنظيف الدماغ باستمرار بواسطة هذا السائل الدماغي النخاعي الذي يدخل بدوره في الأنسجة على طول الأوعية الدموية، لكونه مسؤولا عن التخلص من الفضلات التي تنتجها خلايا الدماغ النشطة.