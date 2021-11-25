دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مرة أخرى إلى استعادة رخاميات البارثينون من المتحف البريطاني في لندن.

واستشهد ميتسوتاكيس باستطلاع أفاد بأن 59 % من البريطانيين الذين تم استطلاع رأيهم يؤيدون إعادة مجموعة المنحوتات إلى اليونان.

وكتب ميتسوتاكيس على موقع تويتر "حان وقت القيام بالشيء الصحيح وإعادة توحيد تماثيل البارثينون في أثينا. وهي خطوة يدعمها الشعب البريطاني".

وتطالب أثينا منذ عقود باستعادة التماثيل التي يعرضها المتحف البريطاني منذ عام .1816 ويرفض الجانب البريطاني إعادتها إلى الآن.

ويتم عرض أجزاء حقيقية من المجموعة إلى جانب نسخ مطابقة من الجبس لتماثيل بقية المجموعة التي أخذتها بريطانيا في متحف تم بناؤه أسفل معبد الأكروبوليس في أثينا عام .2009

ويعد البارثينون أحد أشهر المعالم المعمارية التي خلفها الإغريق.

يذكر أن اللورد إلجين، السفير البريطاني لدى اليونان، في بداية القرن التاسع عشر أزال أفضل القطع المحفوظة من المجموعة (التي تسمى إلجين ماربلز) من البارثينون ونقلها إلى إنجلترا. وباع إلجين التماثيل الرخامية للمتحف عام .1816