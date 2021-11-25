اجتمع نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري اليوم الخميس مع نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة د. علي باقري الذي يقوم بزيارة إلى البلاد والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد أعقب اللقاء مأدبة غداء أقامها نائب الوزير على شرف الضيف.

وحضر اللقاء والمأدبة مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير وليد الخبيزي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر والقائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت.