ندى أبونصر



ضمن فعاليات الاحتفال بيوم السكر العالمي، تم الاحتفال بتخرج الدفعة الأولى من خريجي برنامج «د.حمدي لإنقاص الوزن وتنظيم سكر الدم»، وذلك في مقر شركة فولفو للسيارات، أحد رعاة البرنامج. ‎الحفل جاء تحت رعاية وحضور رئيس القطاع الطبي في معهد دسمان للسكر د.إباء العزيري، وفريق عمل البرنامج والمشاركين، وتخللته كلمة قدمها الأستاذ بجامعة هارفارد الأميركية ورئيس برنامج علاج السمنة للمصابين بالسكر في مركز جوزلين التابع لجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأميركية د.أسامة حمدي، عبر «الأونلاين»، وهنأ فيها الدفعة الأولى من الخريجين وعرض النتائج التي حققوها من حيث نزول الوزن والسيطرة على السكر، والتي فاقت في تقديره النتائج المتوقعة للبرنامج الرائد عالميا والمطبق في الولايات المتحدة الأميركية منذ 15 سنة. ‎وقد قام بالتعريف د.حمدي بمحاور البرنامج الأربعة وهي الجانب الطبي والسيكولوجي والتغذية العلاجية والرياضة والتثقيف الصحي للسكر، إذ يعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه في العالم في تطبيق تقنية التخصصات المتعددة (طبية، سيكولوجية، رياضية، تغذوية والتثقيف الصحي) والتي تعمل بشكل متناغم مع المشتركين للوصول إلى هدف واحد وثابت وهو إنزال الوزن والسيطرة على مرض السكر.



‎ويقوم الفريق الصحي المتكامل متعدد التخصصات بالعمل بشكل أساسي على تغيير العادات والسلوكيات الصحية والتغذوية غير السليمة عند المشتركين ومساعدتهم على تبني عادات صحية وتغذوية سليمة تساعدهم على إدارة السكر أو إخماده ولغير المصابين تجنب الإصابة بالسكري من النوع الثاني من خلال فقدان 7% من الوزن علي الأقل، حيث أثبتت الدراسات أن فقدان نسبة 7% إلى 10% من الوزن يؤدي إلى الوقاية من السكري بنسبة 58%، كما أن المصابين بالسكري قد يستغنون بشكل جزئي أو كامل عن الأدوية الخاصة بعلاج السكري.



حرق الدهون



بدورها، أكدت رائدة فريق العمل الاستشارية شيرين المطوع أن نتائج خريجي البرنامج كانت مذهلة، حيث وصل البعض للتخلص من 15 إلى 20 كيلو من الدهون، والعموم استطاع التخلص من أدوية السكر والحفاظ على سكر الدم في النطاق المستهدف. ‎من جهتها، أشارت أخصائية التغذية العلاجية د.غنيمة الفالح إلى أن التغذية جزء أساسي من علاج السكر وأن جهودها في البرنامج أثمرت من خلال تبني المشاركين لقناعات جديدة بعد تثقيفهم بكل ما يخص التغذية السليمة على أسس برنامج د.حمدي، كما تم تدريب المشتركين على مهارات وطرق التغذية الصحية لتمكن المشتركين للمضي في حياتهم المستقبلة بكل كفاءة. ‎وعرفت المعالجة السيكولوجية والكوتش شذى أبوحجلة عن أهمية جلسات التغيير التحولي السريع والمثبتة علميا في تغيير السلوك الفوري ليساهم في سهولة الحصول على السلوك الصحي بالإضافة إلى التوعية السيكولوجية الشاملة للمشاركين في كل ما يخص الرياضة والتغدية والتي ساهمت بشكل فعال ومكثف في تغيير منظور المشتركين في هذه الجوانب. ‎وأكد الكوتش م.صلاح الشطي ان الرياضة هي إحدى ركائز البرنامج وأنه قام بتمرين المشتركين على مدار 3 شهور وساهم في نجاح البرنامج من حيث زيادة الكتلة العضلية وتخلصوا المشتركين من الكتلة الدهنية، حيث يعتبر هذا أحد أهم الأسرار للحفاظ على الوزن المثالي وعدم اكتساب الوزن الزائد مرة أخرى في المستقبل. وفي ختام حفل التخرج، قام د.وليد الضاحي استشاري الغدد الصماء والسكري ورئيس رابطة السكر الكويتية بإلقاء الكلمة الختامية، كما قام بتسليم المشتركين شهادات التخرج من البرنامج.



إشادة بجهود «فولفو» وفريق البرنامج



أشاد جميع فريق عمل برنامج د.حمدي والمشتركون بالدعم الذي قدمه رعاة البرنامج وهم: شركة فولفو للسيارات، والراعي الإعلامي مارينا أف أم واللذان حضرا لتغطية الحدث، وأيضا شركة هلث بلانت التي تقدمت بتزويد جميع المشاركين بالبروتين العضوي، وخصوا بالشكر راعي جلسات التغيير التحولي السريع الكوتش شذى أبوحجلة والتي حرصت كل الحرص على تزويد جميع المشتركين باستشارة مجانية ساهمت في تطورهم وتغيير سلوكهم بشكل ناجح.



المجموعة الثانية من البرنامج تبدأ في يناير



أعلن فريق العمل عن استعداده وشغفه لاستقبال المجموعة الثانية لإكمال مسيرة البرنامج الناجحة، والتي ستبدأ في 11 و12 يناير للرجال والنساء على التوالي. حيث بدأ التسجيل عبر موقع البرنامج. وأوضح جميع أعضاء الفريق في البرنامج على ضرورة العمل معا يدا بيد على نشر الوعي الرياضي والتغذوي والصحي الثقافي لحماية المجتمع من النسب والمعدلات المرتفعة بالسمنة، حيث وصلت معدلات السمنة بالكويت بالنسبة للبالغين 71% وعند الأطفال والمراهقين 51% وأيضا الأمراض المترتبة عليها كمرض السكر النوع الثاني ومضاعفاته الخطرة في حال لم يتم تنظيم سكر الدم.

الغربللي: «فولفو» تفتخر برعاية البرنامج

محمد الغربللي

قال اختصاصي التسويق في شركة فولفو للسيارات، محمد الغربللي إن شركة فولفو تفتخر برعايتها لهذا البرنامج الذي حقق نتائج هائلة مع المشاركين في تخفيض الوزن ومع الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر.



وأضاف الغربللي: نحن لسنا مجرد شركة سيارات، ولكن شركة قائدة للسلامة ومن اهتماماتنا الأساسية تعزيز السلامة المجتمعية وأمن وسلامة المجتمع.