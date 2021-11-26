تحت شعار «نلتقي تحت سماء الأﭬنيوز»، أطلق الأﭬنيوز فعاليته الأولى من نوعها «الأﭬنيوز سكاي» ابتداء من أمس الخميس ويستمر حتى 18 ديسمبر 2021، وذلك في المساحة الخارجية من الأﭬنيوز المجاورة لمطعم فيلا فيروز في منطقة سكند أﭬنيو وصولا حتى ايكيا في منطقة فرست أﭬنيو.



ويقدم «الأﭬنيوز سكاي»، الذي يفتتح أبوابه أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 10 مساء، أجواء ترفيهية جديدة ووسط الموسيقى الحية لاستمتاع زوار الأﭬنيوز بتناول أشهى المأكولات وألذ المشروبات في الهواء الطلق، بالإضافة إلى مناطق لعب مفتوحة للأطفال.



ويمكن للزوار التوجه من داخل الأﭬنيوز إلى «الأﭬنيوز سكاي» من خلال المدخل المجاور لمطعم فيلا فيروز في منطقة سكند أﭬنيو، كما يمكن الدخول إلى الفعالية من خلال المدخل الخارجي الخاص بخدمة صف السيارات المجاورة لمطعم فيلا فيروز.



ويشارك في «الأﭬنيوز سكاي» العديد من المطاعم والكافيهات والمحلات المتخصصة في المأكولات والمشروبات الموجودة داخل الأﭬنيوز، مثل: ثيك، سان رستورانتي، ستريت المكان، هبره، سان ماركو، بك، لوميير، كاشونة البيت، هيلثي سناك، برجر فاي، كراج برجر، دوه، ديب آند ديب، أرابيكا، باك برنر، 101 كافيه، جوي تي، بطاط بوتمبه فرايز، ماما مريم، إيتالي، كورن دوجز، كارجو، بي أورجانيك، مربيات جعفر، عصير الضاحية، ليمونيد، كاندي بايرتس، أنيت، فروست ونتس أند مور.



كما يتضمن «الأﭬنيوز سكاي» العديد من المحلات المختلفة، مثل: هارلي ديفيدسون، اف ايه ار ديزاينز، بالإضافة إلى الزياني للسيارات.



كما يحتضن «الأﭬنيوز سكاي» أنشطة ترفيهية مثل كيدزانيا، تيك زون، بيلو زيرو، كدوز، كويست، بالإضافة إلى مكتبة آفاق.



وقد أكدت إدارة الأﭬنيوز على أن فعالية «الأﭬنيوز سكاي» تهدف إلى دعم المحلات الموجودة بداخل الأﭬنيوز، بالإضافة إلى إضفاء المزيد من الترفيه والمتعة على تجربة الزوار، خاصة ان الفعالية تتزامن مع أجواء الشتاء الدافئة التي نفتقدها طوال العام.