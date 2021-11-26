في حين يستعد العالم للاحتفال بنهاية العام، لدى المدير العام لفندق فورسيزونز الكويت، ديديه جاردان سبب خاص للامتنان بعد الإعلان عن ترفيع كوزيمو لاردو إلى منصب مدير إدارة الأغذية والمشروبات وترفيع كريستوفر كلاين إلى منصب مدير إدارة الغرف.



وقد بدأ كوزيمو لاردو الذي يؤدي الآن رابع منصب له خارج وطنه إيطاليا عمله في فورسيزونز منذ عام 2010 بفندق فورسيزونز هامبشاير في المملكة المتحدة قبل أن يتوجه إلى جزر المالديف، ومن ثم إلى كوستاريكا ومن بعدها الكويت، حيث كان من أفراد الفريق الذي تولى التحضير لافتتاح الفندق. ويبين انتظام السيد لاردو في الترقيات الإدارية أخلاقيات العمل العالية التي يتمتع بها وصبره وشغفه. وقد حقق السيد لاردو نجاحا لافتا في الارتقاء بسمعة مطاعم الفندق، مثل: سنتوهو، وداي فورني ليصبحا من أرقى وجهات الذواقة في الكويت.



وكان الأهل والأصدقاء على موعد يوم الخميس ٢٥ نوفمبر مع تجربة عشاء شهية ومثيرة تتماشى مع أجواء موسم الشتاء تم الإعداد لها بعناية في مطعم إيليمنتس بفندق فورسيزونز الكويت في برج الشايع.



ويتمتع مطعم إيليمنتس من موقعه المميزي في الطابق الرابع من فندق فورسيزونز الكويت في برج الشايع بإطلالة عريضة على مدينة الكويت، ليوفر جوا من الراحة والاستجمام يمكن الضيوف من الاستمتاع بالعطلة. وبهذه المناسبة، يقدم الشيف تييري بابيير قائمة طعام رائعة مصممة للمشاركة والاجتماع مع الأحبة والأصحاب، بأسلوب راق يتضمن تقطيع الديك الرومي مباشرة أمام الضيوف وعلى مائدتهم.