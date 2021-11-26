أعلنت حكومة دمشق إحباط تهريب أكثر من 500 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون المخدرة الى الخارج، كانت مخبأة ضمن شحنة من أكياس المعكرونة، وفق شريط فيديو بثته وزارة الداخلية أمس الأول، في عملية تكررت خلال الأشهر الماضية.



وجاء في الفيديو الذي يحمل توقيع الإدارة السياسية في الجيش السوري أنه «في إطار عملية البحث والمتابعة من قبل الجهات المختصة في منطقة ريف دمشق، تم توقيف شحنة من المواد الغذائية تحتوي بداخلها على حبوب مخدرة معدة للتهريب الى الخارج».



وقال متحدث بلباس عسكري إن وزن حبوب الكبتاغون المصادرة يقدر «بحوالى 525 كيلوغراما وكانت مخبأة في عبوات من مادة المعكرونة».



ولم تحدد وزارة الداخلية وجهة الشحنة المصادرة. وخلال الأشهر الماضية، أعلنت السلطات السورية مرارا عن مصادرة شحنات من حبوب الكبتاغون، بينها 180 ألف حبة تمت مصادرتها الشهر الجاري داخل علب حلاوة في دمشق، وأخرى تزن 650 كيلوغراما أي أكثر من أربعة ملايين حبة تم ضبطها الشهر الماضي داخل سيارة على أوتوستراد حمص دمشق.



وتعد حبوب الكبتاغون من المخدرات سهلة التصنيع، وتباع بسعر رخيص في الأسواق، ويرى فيها البعض بديلا رخيصا عن الكوكايين.