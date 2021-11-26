

رفع الحاجبين.. أحدث صيحات 2021 التجميلية



تتمتع الحواجب بفائدة عملية في مجال حماية العين، ولكنها تلعب أيضا دورا تجميليا يرتبط بتحديد الوجه وإبراز سحر النظرات. أما أحدث صيحات موضة الحواجب في 2021 فيتم تنفيذها عبر تقنية رفع الحاجبين أو ما يعرف على مواقع التواصل الاجتماعي بتسمية Brow Up. وخصائص هذه التقنية يمكن تنفيذها بخطوات سهلة وعملية في معهد التجميل.



رأت هذه التقنية النور في مدينة نيويورك حيث تنتشر مراكز تجميلية متخصصة بتحديد ورسم الحواجب. وهي تستعمل لإبراز الخط الطبيعي للحاجبين مع رفعهما قليلا وتحديد قوسيهما. وقد اعتمدتها نجمات شهيرات نذكر منهن: الممثلة البريطانية ليلي كولنز والمغنية الأميركية زندايا، أما هاشتاغ #Browup فاستطاع أن يجمع حتى الآن أكثر من 40 ألف منشور على موقع إنستغرام.



من أبرز خصائص تقنية رفع الحواجب أنها تسمح بتكثيف الشكل الطبيعي للحاجبين مع إجراء تعديلات على اتجاه الشعيرات التي تكونها، وهي تشبه في تنفيذها الخطوات المعتمدة لرفع الرموش، إذ تعتمد على تطبيق مستحضر ملين لشعر الحاجبين لتقويسهما بالاتجاه المطلوب ثم تطبيق مستحضر آخر يحافظ على ثبات النتيجة التي تم التوصل إليها. ينصح بأن تترافق هذه التقنية مع تلوين للحواجب في حال كان لونها الأساسي فاتح، وذلك للمساهمة بإبرازها بشكل أفضل أو يمكن الاستعانة بقلم تخطيط الحواجب للحصول على النتيجة نفسها. كما ينصح بتجنب الخضوع لتقنيات الماكياج الدائم (الوشم التجميلي) بعد رفع الحواجب، خاصة أن نتائج هذه الأخيرة تدوم لحوالي شهر فقط أما نتائج الماكياج الدائم فتدوم أكثر من ذلك بكثير ويمكن أن تتبدل بعد زوال مفعول تقنية رفع الحاجبين.

عن «سبوتنيك»

