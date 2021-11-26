القاهرة - سامي عبدالفتاح



تختار اليوم الجمعية العمومية للنادي الأهلي، مجلس إدارتها الجديد لمدة 4 سنوات قادمة، وسط مؤشرات قوية باستمرار محمود الخطيب في منصب رئيس النادي وقائمته لدورة انتخابية قادمة حيث ينافسه على الرئاسة خالد سليمان، بينما لا ينافس العامري فاروق أي مرشح آخر على مقعد النائب، بعد الأزمة القانونية التي وقفت بين وليد الفيل والترشح على نفس المنصب، فيما ستكون أم المعارك بين خالد الدرندلي أمين الصندوق الحالي، وخالد مرتجي عضو مجلس الإدارة والمرشح على قائمة محمود الخطيب، وعلى مقاعد العضوية، يتنافس الأعضاء الحاليون طارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد سراج الدين، ومعهم محمد شوقي ومحمد الغزاوي وحسام غالي، وكلهم على قائمة الخطيب، في وجود المستقلين خالد عبد القادر، الذي كان قريبا من الترشح على قائمة الخطيب ومنار سعيد وأحمد غيط ومحمد أبو العزايم. وتحت السن، يتنافس محمد الجارحي ومي عاطف على قائمة الخطيب، مع محمد رأفت وعمر ربيع ياسين وعبدالله ضياء.