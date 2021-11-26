أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء بجولة ميدانية في منطقة سعد العبدالله لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة للارتقاء بمستوى النظافة بجميع المحافظات. وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الجهراء فهد القريفة أن الجولات تهدف الى الارتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة، مبينا ان مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة بجميع مناطق المحافظة من خلال رفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، مؤكدا على عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق. وأوضح ان الجولة الميدانية التي تم تنفيذها من قبل الفريق الرقابي بمركز سعد العبدالله أسفرت عن رفع 4 عربات متنقلة وسيارة جلسات وتم إرسالها الى موقع حجز السيارات في البلدية.