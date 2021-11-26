مثل العام الأخير 2021 محطة مهمة للغاية لعمليات مجموعة زين في استراتيجيتها التشغيلية، التي تتحرك من خلالها في أكثر مسار، إذ تستهدف المجموعة التحول إلى كيان رقمي مستدام يخدم القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.



ونجحت زين في استثمار قدراتها التكنولوجية في الذهاب في نطاق خدماتها إلى أبعد من خدمات الاتصالات التقليدية، إذ قامت بتأسيس منصات للحلول الذكية، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني، إلا أن المسار الأخير الذي اتجهت فيه المجموعة مؤخرا الخاص بإطلاق كيانها التكنولوجي الجديد ZainTech الذي جمع كافة عملياتها في القطاع الرقمي في مكان واحد، كان إيذانا بدخول استثمارات زين في مجالات النمو الجديدة، وفرص المشروعات الناشئة.



في هذه الفترة عززت المجموعة أعمالها في تقديم خدمات اتصالات شاملة مع ضمان جودة المنتجات، وكفاءة الخدمات المقدمة للعملاء، وبالتزامن مع ذلك، نجحت في التوسع في فرص الأعمال المربحة الخاصة، ولم تغفل زين منح شركائها الفرصة للوصول إلى مستويات جديدة من النمو من خلال حلولها وقدراتها الرقمية، إذ شهدت أسواق المنطقة تغيرات جذرية على صعيد تطوير البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، خصوصا مع البدء في ظهور تشريعات وقوانين تواكب تطور ونمو الخدمات الرقمية.



وفي مسارات موازية لخططها الاستراتيجية في استثمار فرص النمو في القطاعات التكنولوجية، كانت زين حريصة على تلبية الطلب المتنامي لاستخدامات خدمات النطاق العريض وتطبيقات الجيل الخامس، والتوسع في الخدمات الرقمية والاستضافات السحابية، وهو ما عزز من نمو أعمالها في هذه المجالات، إذ تمتلك زين واحدة من أكبر شبكات الجيل الخامس في أسواق الشرق الأوسط، والعديد من الكيانات الرقمية الإقليمية في مجالات التكنولوجيا المالية، والحوسبة السحابية، والخدمات المدارة، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء.



شهدت عمليات زين نموا في قطاع البيانات والخدمات الرقمية، فقد حققت خدماتها الرقمية نموا صحيا خلال العام 2021، ونجحت في تنويع محفظة خدماتها، وتقديم سلسلة من المنتجات والحلول الشاملة لقاعدة عملائها من الكيانات الحكومية وقطاع المشاريع والأعمال.



التكنولوجيا المالية



كما أبدت زين اهتماما متناميا بقطاع التكنولوجيا المالية «فينتك»، حيث اعتمدت في استراتيجية نمو أعمالها على قطاع التكنولوجيا المالية بشكل كبير، إذ وجهت بوصلة أعمالها إلى فرص الأعمال المربحة، وسعت للحصول على ترخيص أول بنك رقمي لقيادة قطاع الاتصالات في تأسيس (البنوك المنافسة) في المنطقة، حيث تتطلع إلى المساهمة بقوة في هذا القطاع الحيوي الذي ينتظر فرص نمو هائلة مستقبلا في أسواق الشرق الأوسط التي تفتقد هذه النوعية من الخدمات المتطورة.



واستكملت مجموعة زين خطط التوسع في قطاع التكنولوجيا المالية من خلال محفظة (زين كاش) في الأردن، التي أبرمت اتفاقية مع شركة (ويسترن يونيون) للتحويلات المالية الدولية، كما تستعد لإطلاق بطاقاتها الائتمانية بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي الأردني كأول محفظة إلكترونية على الهاتف النقال تصدر البطاقات الائتمانية في المملكة، وتخطط شركة زين السودان لإطلاق خدمات في التكنولوجية المالية خلال هذا العام، كما تجري الشركة مناقشات نشطة مع شركة VISA العالمية لتصبح جهة إصدار بطاقات مباشرة أو عن طريق بنك شريك مرخص.



وأحرزت شركة (تمام) - ذراع التمويل الاستهلاكي المصغر التابعة لشركة زين السعودية - نموا قويا في حجم أعمالها، وهو الأمر الذي شهد نمو محفظة القروض خلال هذه الفترة، وأيضا، مع إصدار ترخيص التحويلات المالية لشركة (تمام السعودية)، ومن المتوقع أن تستفيد محفظة أعمال الشركة من هذه التطورات الإيجابية في السوق السعودية، التي تنتظر نموا هائلا في خدمات التمويل الاستهلاكي المصغر.



تستمر أعمال شركة «تمام» في التوسع، مستفيدة من الطلب الكبير على خدمات القروض الاستهلاكية المصغرة، خصوصا بعد أن وافق مصرف البحرين المركزي على طلب الحصول على ترخيص شركة تمويل لتقديم خدمات مماثلة في البحرين.



ZainTech



في إطار توحيد جهود عملياتها في القطاع الرقمي، اتخذت زين خطوة هائلة بإطلاق كيانها التكنولوجي الإقليمي «زين تك» (ZainTech)، إذ يعد واحدا من أكبر المتاجر الإقليمية الشاملة التي توفر منصات الحلول والخدمات الرقمية للمؤسسات الحكومية والشركات المتعددة الجنسيات، حيث تستعد المجموعة من خلال هذا الكيان أن توفر الحلول الرقمية للشركات المتعددة الجنسيات عبر نقطة اتصال واحدة شاملة للمبيعات وخدمة العملاء، بعد أن جمع أعمال شركة «NXN» ذراعها التشغيلي في مشاريع المدن الذكية، وأعمال شركتها «زين داتا بارك» (Zain Data Park) المركز الإقليمي للاستضافة السحابية والأمن السيبراني.



دعمت المجموعة الطلب المتزايد باستمرار على البيانات عالية الجودة في مجال قطاع المشاريع والأعمال، إذ تعد كفاءة الاتصال الدولي والسعة أمرا بالغ الأهمية في تقديم خدمات عالية الجودة للعملاء، لذا، قامت الشركة بالتوسع في أعمال البيع بالجملة، بهدف أن تصبح الناقل المفضل في المنطقة لشركات الاتصالات وشركات النقل الأخرى، عبر الاستثمار في المنصات والكابلات الدولية ومراكز البيانات.



Zain Ventures



على صعيد استثمارات المجموعة في رأس المال المغامر والتكنولوجيات الناشئة، أطلقت زين خلال العام 2021 علامتها التجارية الجديدة Zain Ventures المسؤولة عن إدارة المحفظة الاستثمارية لعملياتها، إذ تمثل أحد محركات الدفع الرئيسية لاستراتيجية أعمال الشركة، فهي تقود زين إلى فتح المزيد من آفاق الفرص الاستثمارية في رأس المال المغامر، والتكنولوجيا المالية مع التركيز على الابتكارات الرقمية في منظومة بيئة الخدمات الإلكترونية، وريادة الأعمال التي تشهد نموا متسارعا، حيث نجحت Zain Ventures مؤخرا في الاستثمار في عدد من الشركات الناشئة التي تنتظر نموا قويا لعملياتها مستقبلا مثلPIPE وSWVL.



وانضمت Zain Ventures مؤخرا إلى مجموعة مستثمرين عالميين للاستثمار في منصة ZoodPay التي تقدم حلولا مبتكرة في أنظمة «اشتر الآن وادفع لاحقا»(BNPL) في الأسواق الناشئة، بعد أن شاركت في الجولة الاستثمارية التي دعت إليها ZoodPay مستثمرين دوليين مؤخرا.



وتعمل Zain Ventures عن كثب مع فريق ZoodPay المسؤول عن حلول التكنولوجيا المالية (فينتك)، والفريق المسؤول عن تحفيز وتسهيل عمليات الطلب والشراء على منصة ZoodMall العابرة للحدود، والمتخصصة في مجالات التجارة الإلكترونية، وذلك لتسريع نمو العمليات والتوسع في المزيد من الأسواق الناشئة.



وتستهدف Zain Ventures من استثمارها في منصة ZoodPay المساعدة أيضا في تحفيز معاملات التجارة الإلكترونية المحلية والعابرة للحدود، إلى جانب تعزيز النشاط الاجتماعي والاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل في الأسواق الناشئة.



على جانب آخر، شهدت أعمال المجموعة في دفع فرص النمو في مجالات الرياضات الإلكترونية في أسواق المنطقة تطورا نوعيا خلال 2021، إذ أحدثت زخما هائلا في هذا المجال خلال الفترة القصيرة التي أعقبت تأسيسها، حيث تواصل علامة زين التجارية Zain esportsمسار نموها في مجالات الألعاب الإلكترونية، ويتفاعل مع أحداثها الإقليمية الملايين من المشتركين على شبكات التواصل الاجتماعي.



واجهة التطبيقات



في المقابل أحرزت زين نموا صحيا على مستوى أعمال منصة واجهة برمجة التطبيقات (API)، حيث تواصل زين الاستفادة من منصة واجهة برمجة التطبيقات (API) من أجل تنويع الخدمات الرقمية المقدمة للعملاء، إذ تشكل منصة واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بالمجموعة رأس الحربة في جهود زين الرامية إلى أن تصبح مجمع خدمات رقمية متكامل.



وتقدم زين أفضل محتوى ترفيهي رقمي في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ومؤخرا وفرت الشراكات الرقمية التي قامت بها المجموعة عمليات ربط موحدة للشركاء، بهدف استخدام المنتجات والخدمات، ونظام فوترة مباشر، كما اجتذبت المجموعة من هذه الخطوة مزودي محتوى رئيسيين عالميين، مثل: Apple، Google، DOCOMO Digital، OSN، Digital Virgo، Codapay، Centili.



وتتيح منصة التسوق الشاملة والفعالة لمجموعة زين توسيع نطاق شراكاتها والازدهار في العصر الرقمي، إذ يستطيع المشغلون الرقمييون استخدام واجهة برمجة تطبيقات مجموعة زين بسلاسة من خلال ربط وعقد واحد كمنصة واحدة مشتركة.



رحلة الذكاء الاصطناعي



تعمل حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) جنبا إلى جنب مع تقنيات الجيل الخامس على نقل صناعة الاتصالات لحقبة جديدة، لذا، فإن الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة والأتمتة تشكل جزءا رئيسيا من استراتيجية زين.



يتزامن تطور هذه التقنيات مع تطلعات زين إلى المزيد من التطور لتصبح مزود نمط حياة رقمي، وسيقود الذكاء الاصطناعي الموجة التالية لثورة البيانات، وقد تم بالفعل اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بعض مجالات الأعمال، تحديدا في مجالات إدارة تجارب العملاء من خلال المساعدين الافتراضيين إلى جانب إدارة قيمة العملاء القائمة على أساس الذكاء الاصطناعي.



حاليا..، تمضي زين إلى ما هو أبعد من ذلك في استكشاف فوائد الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على نطاق واسع في وظائف إدارة الشبكة، إذ تواصل زين طرح شبكات وخدمات الجيل الخامس، وتعمل في على تمكين عمليات الشبكات الآلية الذكية، وابتكارات الخدمات الرقمية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي.



«زين للأعمال»



نجحت زين في توحيد العلامة التجارية «زين للأعمال» التي تعمل كمظلة لجميع محافظ عملياتها في قطاع المشاريع والأعمال الـ B2B، وهي تشمل: الخدمات المتنقلة والثابتة، إنترنت الأشياء، الخدمات المدارة المستضافة، خدمات الأمن المدارة، وشهد العام الأخير حركة نشطة لهذه العلامة التجارية على نطاق واسع في جميع عمليات زين.



على الرغم من التباطؤ في النشاط الاقتصادي الذي تسببت فيه جائحة كوفيد-19، وسياسات التخفيف الحكومية، حققت «زين للأعمال» نموا قويا، وجاء هذا النمو مدفوعا بتوسيع قاعدة العملاء، بما في ذلك حسابات المكاتب المنزلية، الشركات الصغيرة والمتوسطة، حسابات الشركات الكبيرة، والجهات الحكومية، فضلا عن زيادة انتشار المنتجات غير المتنقلة، مع التركيز على الخدمات الثابتة.



حقق قطاع «إنترنت الأشياء» نموا جيدا خلال هذه الفترة، حيث حصلت زين على مشاريع عقود العدادات الذكية الجديدة في كل من الأردن والعراق والبحرين، وهو الأمر الذي عزز مكانة الريادية في السوق في قطاع العدادات الذكية.



وقدمت حلول «زين داتا بارك» (ZDP)، وهي شركة جديدة تلعب دورا حيويا في رحلة زين لتصبح مزود خدمات رقمية، إذ أنها المسؤولة عن محافظ الخدمات المدارة والأمنية المستضافة، وهي الخدمات المتاحة لعملاء B2B، دعما قويا لمحفظة «زين أعمال».



يعتبر مركز «زين داتا بارك» عنصرا رئيسيا في استراتيجية «زين للأعمال» التجارية لتصبح لاعبا متكاملا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتلبية احتياجات العملاء لنقل البيانات وتحويلها وتخزينها وتأمينها على مستوى كافة أسواقها.



وبفضل الاستفادة من شبكة مراكز البيانات الإقليمية التابعة لمجموعة زين - التي تشمل مركز Bunker The الفريد من نوعه في الشرق الأوسط من حيث التحصين النووي - فإن محفظة الخدمات المدارة الخاصة بمركز «زين داتا بارك» اشتملت على مجموعة واسعة من الخدمات السحابية التي تتراوح بين الأجهزة الافتراضية وخدمات مراكز البيانات الخاصة الافتراضية، وهي الخدمات التي يمكن تنفيذها من خلال مجموعة متنوعة من السيناريوهات سواء داخل المقر من مراكز بيانات زين، أو في إعدادات بيئات هجينة.



الاستدامة والاشتمال



من أجل تمكين المجتمعات على مستوى أسواقها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تدرك زين ضمان دورها بتوفير إمكانية الوصول إلى الاتصالات لتمكين المجتمعات، وبالنسبة للمجتمعات المهمشة والمحرومة، تخطو زين خطوات منسقة لضمان الاشتمال، كما تهدف المجموعة من خلال خدماتها الأساسية إلى زيادة الوصول إلى شبكاتها وتحسين كفاءة التكاليف من خلال الخدمات الرقمية، وفي ذلك، تقوم زين بتوفير مجموعة واسعة من الفرص لتمكين عمليات ازدهار التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتها.



وتلتزم زين بأن تكون شركة شاملة من خلال توفير الفرص لمستقبل أفضل يمكن للجميع الوصول إليه، وفي النهاية عدم ترك أي شخص ليتخلف عن الركب، وتهدف المجموعة إلى سد الفجوات الموجودة حاليا في مجتمعاتها، مع التركيز على دمج الشرائح الاجتماعية الضعيفة والمهمشة، حيث يساعد تحديد مجالات التركيز شركاتها على العمل من أجل خلق موقف قوي للتوافق مع أنشطة زين الجوهرية وغير الجوهرية.