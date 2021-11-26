أطلقت شركة لولو هايبر ماركت، الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة في المنطقة حملتها الترويجية الشائعة في نهاية العام «الجمعة المذهلة»، حيث تقدم عروضا مذهلة على تشكيلة من المنتجات الرائعة من كل الأصناف والفئات، وتغطي هذه الحملة الترويجية كافة أفرع لولو هايبر ماركت. كما أنها متوافرة كذلك أونلاين على موقع الشركة www.luluhypermarket.com



وتستهل الحملة الترويجية «الجمعة المذهلة» التي تستمر قرابة الأسبوعين بدءا من 23 نوفمبر حتى 5 ديسمبر ببداية عظيمة من خلال حفل إطلاق هذه الحملة الترويجية الذي سيقام في فرع لولو هايبر ماركت بالقرين يوم 24 نوفمبر.

وافتتح الفعالية التي تم إعدادها مع الالتزام بالاشتراطات الصحية غدير السلطان، الشخصية الكويتية البارزة والمؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي والتى تحظى بملايين المتابعين على إنستغرام وسناب شات وكذلك مسؤولو إدارة شركة لولو هايبر ماركت.

وحضر هذه الفعالية التي شهدت تقديم عروض استعراضية ترفيهية متنوعة قام بها فنانون محليون قائمة من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي الآخرين وصناع المحتوى المرئي والمدونين في الكويت وكذلك المتسوقون والمهنئون لشركة لولو هايبر ماركت.

وتشمل الصفقات المذهلة فائقة الوصف تخفيضات على الأسعار تصل حتى 25% على منتجات الكمبيوتر وألعابه وحتى 30% على شاشات التلفزيون، وحتى 35% على الهواتف المحمولة، حتى 40% على اكسسوارات الإلكترونيات.

وبالإضافة لذلك، هناك خصومات تصل حتى 50% على منتجات الرعاية الشخصية والعناية بالصحة وكذلك على الأجهزة المنزلية والمفروشات وحتى 55% على أدوات الحدائق المنزلية. وتوجد عروض نصف السعر على منتجات الرياضة واللياقة البدنية ومكبرات الصوت وعلى العطور، ويوجد كذلك عرض اشتري 2 واحصل على 1 مجانا على مستحضرات التجميل.

وإن لم تكن تلك الخصومات المذهلة غير كافية لجذبك للتوجه مباشرة للتسوق من أى فرع من فروع لولو هايبر ماركت، فاستعد للمفاجأة التي ستذهلك حينما ترى الخصومات الضخمة في الهايبرماركت والتى تشمل حتى 60% خصما على مستلزمات المنزل والنظارات و70% على الأمتعة ولعب الأطفال و75% على الملابس والموضة.

تعتبر الحملة الترويجية «الجمعة المذهلة» التي تطلقها لولو هايبر ماركت في نهاية كل عام مع تقديم أكبر وأضخم تخفيضات بالكويت للعام 2021 هي الفعالية المساوية للخصومات والتخفيضات الكبرى التي تحدث كل عام يوم الجمعة السوداء «Black Friday»، وهو اليوم الذي يعقب يوم عيد الشكر في الولايات والمتحدة والدول الأخرى.

هذه الحملة الترويجية التي تقدم فرصة للمتسوقين مرة واحدة كل عام للاستفادة من الخصومات المذهلة على نطاق عريض من المنتجات ذات الجودة العالية هي جزء من تعهد لولو هايبرماركت بتقديم أفضل صفقات القيمة مقابل المال في الدولة.