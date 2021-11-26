اسامة ابو السعود

نظّم المكتب الثقافي المصري بمقره في منطقة الجابرية امسية احتفالا بالحدث التاريخي لإعادة إحياء طريق الكباش برعاية سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت أسامة شلتوت وبحضور نخبة من ابناء الجالية المصرية والاشقاء الكويتيين.

في البداية، رحب رئيس المكتب الثقافي المصري د.عماد حشيش بالحضور الكبير، مؤكدا ان السفارة المصرية في الكويت والمكتب الثقافي المصري حريصون على مشاركة هذا الحدث بالصورة التي تبرز اهمية هذا الموكب المبهر المشابه لموكب نقل المومياوات الملكية الذي اقيم في شهر ابريل الماضي.

وبدأت الامسية بعزف بعض المقطوعات الموسيقية داخل المكتب الثقافي على آلة العود مما ألقى بهجة وفرحا على جميع الحضور وتم عرض البث المباشر لهذا الحدث التاريخي على شاشة عرض كبيرة من امام المكتب الثقافي وذلك لمشاركة البث المباشر لهذا الحدث مع الاشقاء من الكويت.

كما اديرت الفعالية في بهو المكتب الثقافي عبر متابعة البث المباشر داخل المكتب واستمتع الحضور بالاستماع الى الأوركسترا الفيلهارموني والتي عزفت الموسيقى الفرعونية، وأنشودة آمون والتي يعاد إحياؤها بنفس الكلمات الفرعونية والاغاني والفقرات الاستعراضية في الحفل.