وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، عن أسباب عدم التزام بعض قيادات مؤسسات الدولة المختلفة بمنح الرياضيين التفرغ الرياضي.



ونص السؤال على ما يلي:



يعاني أغلب الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية من عدم التزام بعض القياديين في مؤسسات الدولة المختلفة بتسهيل منحهم التفرغ الرياضي بناء على أحكام القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسباب عدم التزام بعض قيادات مؤسسات الدولة المختلفة بمنح الرياضيين التفرغ الرياضي وفقا للقانون المذكور سالفا؟



2- هل توجد تقارير رفعت إلى مجلس الوزراء لمحاسبة بعض قيادات الدولة لعدم التزامهم بمنح التفرغ الرياضي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك التقارير وكشف بأسماء القيادات التي خالفت قوانين الدولة، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فلماذا لم ترفع التقارير إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة؟