وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالين إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس، نص السؤال الأول على ما يلي:



نظرا للصعوبات التي يواجهها أبناؤنا الطلبة المبتعثون في الخارج في ظل تسارع ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي والتي أثرت بشكل مباشر على أسعار السكن والسلع والخدمات ما جعل المخصصات المالية غير كافية ومتناسبة مع الواقع وتمثل عثرة في طريق نجاح أبنائنا الطلاب والطالبات في الخارج، خصوصا مع ما جرى تطبيقه بشأن إلزامية الحصول على التأمين الصحي لاستخراج التأشيرة لأبنائنا الطلاب والطالبات في المملكة المتحدة والتي تكلفهم مبالغ باهظة ويتحملونها على نفقتهم الخاصة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- لماذا لا يتم إقرار وصرف بدل (ڤيزا) لأبنائنا الطلاب والطالبات المبتعثين في المملكة المتحدة؟ وما معوقات ذلك؟

وجاء السؤال الثاني كما يلي:



ينص الدستور على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه، وبما أن هنالك أعدادا كبيرة من أبنائنا يتلقون تعليمهم الجامعي خارج وداخل البلاد على نفقتهم الخاصة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- آخر القرارات والتعاميم الصادرة من وزارة التعليم العالي أو مجلس الخدمة المدنية بشأن تنظيم السماح للموظفين العاملين في مؤسسات الدولة بالالتحاق بالجامعات والكليات المعتمدة في الكويت أو خارجها.



2- ما الاشتراطات التي تطلبها وزارة التعليم العالي على الموظف لاستكمال دراسته على نفقته الخاصة؟



3- هل طبق القانون رقم 1 لسنة 2012 في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى تزويدي بأسباب ذلك.



4- هل صدرت اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بها، وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى تزويدي بالأسباب التي حالت دون إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.