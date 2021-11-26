انطلاقاً من الحرص على مواكبة آخر التطورات في مجالات الادلة الجنائية، شارك العميد حماد العنزي بالمؤتمر الدولي الخامس للجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ممثلة بالجمعية في الرياض، وذلك بحضور رئيس الجامعة د.عبد المجيد البنيان.



ويهدف المؤتمر إلى الاطلاع على التجارب والممارسات الحديثة ومستجدات البحث العلمي في مجالات علوم الأدلة الجنائية، والوقوف على القوانين والتشريعات وأصول التحقيق في مجالات علوم الأدلة الجنائية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجالات علوم الأدلة الجنائية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب والتعرف على أحدث التطورات البحثية والتقنية في مجالات علوم الأدلة الجنائية.