بيروت - منصور شعبان

على وقع أغنية الأطفال (أخي يعقوب/Frèro Jaquo) خرج وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار من مواجهة صباحية خاضها مع ناشطي "17 اكتوبر" الذين اقتحموا مكتبه، صباح أمس، مطالبين بخروجه للتحدث إليهم.

الناشطون نزعوا صورة رئيس الجمهورية ميشال عون، لكن حجار اشترط، لدى دخوله قاعة الاجتماعات إعادتها إلى مكانها على الحائط والتزامهم الهدوء لكي يتحدث إليهم، بعدما وصلت البلاد إلى حدّ لا يمكن تحمّله، بسبب الانهيار الاقتصادي وارتفاع سعر الصرف.

ولدى سماع حجار لمطالبهم، تحت ضغط بلوغ سعر صرف الدولار 25 ألف ليرة والتأخر بإنجاز البطاقة التمويلية، قال: "أعمل يداً بيد مع الجمعيات لمتابعة موضوع أموالها وعقودها، وأنا السند الأول في هذه القضية الاستراتيجية".

وأضاف: "جمعية المصارف أبلغتني أنّ هناك صعوبة في صرف أموال أكثر من المبلغ الحالي للجمعيات، ونحن نتابع هذا الموضوع".

وشرح حجار موضوع البطاقة التمويلية: "كمّلت اللي لازم يتكمل"، وسأزور رئيس مجلس النواب نبيه برّي وأطلب منه إذا كان هناك بالامكان بدء التسجيل في بداية الشهر".

وتابع: "انطلقت ورشة الـ75 ألف عائلة، وسنزور 130 ألف منزل في إطار مشروع العائلات الأكثر فقراً".

وقال حجار: "نتشاور مع البنك الدولي ووزارة المالية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشأن تمويل البطاقة التمويلية، وأنا جزء من التفاوض".