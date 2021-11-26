آلاء خليفة

أبلغت مصادر مطلعة "الأنباء" بان اللجنة العليا لانتخابات الجمعيات والروابط الطلابية بجامعة الكويت ضربت بعرض الحائط القوانين واللوائح الجامعية وذلك لانتهاء الفترة القانونية لموعد اجراء الانتخابات وبالرغم من ذلك سوف تعقد بعض الكليات انتخاباتها الاسبوع المقبل.



وقالت المصادر انه وفقا للائحة الجمعيات العلمية المادة السابعة "2" والتى تنص على عقد الجمعية العمومية بدعوة من الهيئة الادارية خلال ثلاثين يوما من بداية العام الدراسي وتدعو الهيئة الادارية للاجتماع بطرق الاعلان المتاحة، وتعميم عميد شؤون الطلبة في هذا الشأن، وللمرة الاولى بتاريخ العمل النقابي بجامعة الكويت لم تقم 6 جمعيات علمية بتحديد موعد اجراء الانتخابات في الفترة القانونية والتي بدأت مع بداية العام الدارسي في 24 أكتوبر وانتهت 23 نوفمبر وهي: التربية والطب والصحة العامة وطب الاسنان والعمارة والصيدلة.

وتابعت المصادر: على الرغم من ان الاسبوع الماضي شهد عقد انتخابات 3 كليات وهي: الصحة العامة وطب الاسنان والعمارة والتي انتهت بالتزكية الا انه تعتبر عقدت في الوقت الذي انتهت فيه المدة القانونية لعقد الانتخابات وبالتالي تدخل ضمن المخالفة القانونية للوائح الجامعية، اما الكليات الثلاث الاخرى فستشهد كلية الطب عقد انتخاباتها يوم الثلاثاء 30 نوفمبر والصيدلة 1 ديسمبر والتربية 5 ديسمبر، مما يفتح المجال لتساؤل للقوائم المتنافسة ما هو الاجراء الذي سوف يتخذ في هذا الوضع؟ ومن هو المسؤول؟ وما الاسباب التى ادت الى تأخر الفترة المحددة للانتخابات؟ وهل سيتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من قبل عميد شئون الطلبة؟ وما الوضع القانوني لاجراء انتخابات هذه الجمعيات؟.