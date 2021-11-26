تخطط "تسلا" لاستثمار ما يصل إلى 1.2 مليار يوان (187.91 مليون دولار) لتوسيع الطاقة الإنتاجية لمصنعها في شنغهاي.

ومن المقرر أن تسهم هذه الخطة في توظيف أربعة آلاف شخص إضافي، بما يرفع عدد العاملين في المصنع إلى 19 ألفًا.

وبحسب تقرير لصحيفة "بكين ديلي" المدعومة من الدولة نقلته وكالة "رويترز"، لن يطرأ أي تغيير على النماذج التي ينتجها المصنع حاليًا، ولكن لم يتحدد بعد مقدار الطاقة الإنتاجية التي ستتم زيادتها.

يذكر أن مصنع شنغهاي مملوك بالكامل لـ "تسلا"، وصُمم لإنتاج ما يصل إلى 500 ألف سيارة سنويًا، ولديه القدرة على إنتاج سيارات "موديل واي" و"موديل 3"، بمعدل إجمالي 450 ألف وحدة سنويًا.

وخلال الشهر الماضي، قالت "تسلا" إنها أنشأت مركزًا للأبحاث ومركزًا منفصلًا للبيانات في شنغهاي لتخزين البيانات محليًا.

وارتفعت مبيعات شركة صناعة السيارات الأمريكية في الصين على الرغم من تصاعد الضغوط التنظيمية بسبب سلامة المنتجات والتدقيق حول كيفية تعامل الشركة مع البيانات.



