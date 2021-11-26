قلص الملياردير ومؤسس "إيفرجراند" "هوي كا يان" حصته بشركة التطوير العقاري للمرة الأولى منذ طرح أسهمها للاكتتاب في 2009.

ووفقًا لإفصاح الشركة لبورصة هونج كونج الجمعة والذي نقلته وكالة "بلومبرج"، باع "هوي" الخميس 1.2 مليار سهم في "إيفرجراند" مقابل 344 مليون دولار.

وبموجب هذه الخطوة يتراجع إجمالي حصة رجل الأعمال الصيني وزوجته في الشركة من 76.96% إلى 67.87%.

وبلغ سعر سهم "إيفرجراند" عندما نفذ "هوي" صفقة البيع مستوى 2.23 دولار هونج كونج، وهو مستوى أقل بنحو 20% عن سعر إغلاق الأربعاء.

وكشف تقرير في الأسبوع الماضي عن أن مؤسس شركة العقارات الصينية باع أصول شخصية بأكثر من 7 مليارات يوان (1.1 مليار دولار) وتتضمن منازل عديدة في هونج كونج وغوانزو وغيرهما وبعض الطائرات الخاصة.

ولدى "إيفرجراند" التزامات مالية ضخمة تقدر بـ300 مليار دولار، لذلك تتجه الشركة لبيع بعض أصولها لتوفير السيولة المالية اللازمة لسداد هذه الالتزامات.



