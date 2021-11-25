هذه هي قريتي البلدة الصغيرة التي تتربّع بين نظيراتها وتتميز بين جيرانها بطلب العلم وحب الالتزام والسعي الدؤوب وراء لقمة العيش الحلال ، فلم يكُن من الصّعب عليّ أن اكتب مقالي في هذا اليوم الرَّبيعي الجميل حتى أصف قريتي الصغيرة التي ما زالت الأم الرؤوم لكل السَّاكنين فيها، يُطلق على قريتي اسم "شلقام" وهي تابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا.

جمهورية مصر العربية ،وقد أطلق عليها ذلك الاسم نسبة لكلمة قديمة يقال أنها فرعونية وظلَّت مُتوارثة، وقريتي بعيدةٌ بعض الشيء عن المدينة ويقطُنها قرابة العشرين ألف رجل وامرأة وطفل، لم تكن مُكتظّةً بالسكّان، بل كان السكّان فيها كالزهور التي تُزيّن طبقًا من الفضّة أو الذّهب، يمتدّ من طريق واحد يُوصِل إلى القرية، يوجد بالقرية الآن أكثر من مدرسة للمرحلة الإبتدائية وكذلك مدرسة شلقام الإعدادية وأخري للمرحلة الثانوية بجانب المعهد الديني وكل ذلك لا يغني عن وجود أهم وأفضل سبل التعليم في القرية وهي الكتاتيب المنتشرة في جميع ربوع القرية من شرقها لغربها والتي تعد النواة والبذرة التي يتأسس فيها الطالب ويتعلم مبادئ القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن الكريم ، الجميع يمدح القائمين على هذا العمل من معلمي ومعلمات القرية راجين الأجر والثواب من الله ، أثابهم الله .

كيف تبدو الحياة في القرية؟

تغلُب على القرية ظاهرة الفكاهة وخفت الدم؛ فالقرية التي تبعد النصف ساعة عن المدينة تتجمّع حولها العائلات مساءً، ويجتمع الأصدقاء والمزارعون حول نواصيها لا تفرقهم الضحكات والنكات والمواقف التي تحدث ما بين الناس وبعضهم .

ومن جميل ما ترى في هذة القرية هي الألفة والمحبة والود ورابط العلاقات الاجتماعية الثرية فيكاد لا تري عرس أو جنازة أو حدث جلل إلا وأهل القرية جميعا وعن بكرة ابيهم أكبرهم وأصغرهم غنيهم وفقيرهم مجتمعين لأداء الواجب والقرية تمتاز بحب العلم والالتزام الديني حيث تجد فيها كفاءات بشرية ووطنية في شتى مؤسسات الدولة .

حمي الله الريف واهله الطيبين وادام عليهم الستر والعافية .