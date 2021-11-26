يتميز سارقو الساعات الفاخرة الجدد في باريس عن اسلافهم بأنهم من سكان العاصمة الفرنسية نفسها، وبأن بينهم نسبة كبيرة من القاصرين، ويغلب الطابع العنفي على عمليات السطو التي ينفذونها.

برز هذا الجيل الجديد من اللصوص خصوصاً في العاصمة منذ صيف 2019، وتفاقمت الظاهرة مطلع عام 2021 ، حتى وصولها إلى الضواحي القريبة.

ففي باريس ، سجل المحققون 617 سرقة ساعات عام 2020 ، و668 عام 2019 ، و644 عام 2018 ، مع ارتفاع معدل التحقيقات التي توصلت إلى معرفة الفاعلين. وأوضح قائد الأمن الإقليمي في باريس جيل إيربو أن "لا زيادة في الظاهرة، بل فقط تطور في طريقة العمل".

أما قائدة الأمن الإقليمي في منطقة أو دو سين في غرب باريس فانيلي رافرو فشرحت أن اللصوص "يرصدون الضحية في باريس ثم يتعقبونها بوسيلة نقل عام أو على دراجة سكوتر إلى منزلها، وعندما تدخل ردهة المبنى الذي تقيم فيه، يعمدون إلى خنقها".

ولاحظ محقق متمرس من فال دو مارن في جنوب العاصمة أن "المدهش أنهم يتصرفون بعنف شديد وأنهم قاصرون أو بالغون شباب".

وأفاد جوليان إيربو بأنهم عموماً باريسيون في العشرينات من العمر، تبلغ نسبة القاصرين منهم 44 في المئة. وكّلف نحو 30 محققاً في باريس متابعة هذه الظاهرة. أما أهداف اللصوص فهي "الجميع. فما يهمهم هو الساعة لا الشخص".

إلا أن إيربو قال إن خبرة هذا الجيل الجديد في الساعات "محدودة"، مشيراً إلى أن المجموعات الصغيرة المكونة من ثلاثة أو أربعة أشخاص تمكنت من الحصول فقط على "ساعتين أو ثلاث من طراز رولكس"، يعيدون بيعها على الشبكات الاجتماعية، من دون شبكة إخفاء منظمة.

وفي نانتير المجاورة للعاصمة ، أدت هذه الظاهرة إلى فتح تحقيقات قضائية عدة عام 2021. ووُضِع معظم الشبان المعنيين، وهم في كثير من الأحيان من القاصرين، رهن الحبس الاحتياطي.