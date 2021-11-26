قالت بريطانيا اليوم الجمعة إن العلماء يعتبرون سلالة فيروس كورونا المكتشفة في الآونة الأخيرة في جنوب أفريقيا هي أهم تحور على الإطلاق، ولذلك يتعين معرفة إن كان مقاومة للقاحات.

ودافع وزير النقل البريطاني جرانت شابس عن قرار حظر رحلات الطيران من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني، وقال إن الدرس المستفاد من جائحة كوفيد-19 هو أن التحرك المبكر أمر أساسي.

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية إن السلالة المتحورة التي أطلق عليها اسم بي 1.1.529 تحتوي على "بروتين سبايك"، الذي يشكل النتوءات الشوكية الموجودة على سطح فيروس كورونا، يختلف تماما عن البروتين الموجود في فيروس كورونا الأصلي الذي صنعت لقاحات كوفيد-19 على أساسه.

وذكر شابس لقناة سكاي نيوز الإخبارية "كما وصفها العلماء، فإنها أهم تحور على الإطلاق يواجهونه في أبحاثهم حتى الآن".

واكتشفت السلالة أيضا في بوتسوانا وهونج كونج، لكن وكالة الأمن الصحي قالت إنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بهذه السلالة في بريطانيا.