أكد الباحثون في كلية الطب جامعة "ستوني بروك " في نيويورك أنه من المفيد اتباع نظام غذائي نباتي غني بالخضراوات الورقية الداكنة خاصة وأنه يعمل على تخفيف أعراض الصداع النصفي المزمن.

ويعاني أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم من الصداع النصفي، والذي يتميز بأنه صداع من جانب واحد نابض يستمر من 4 إلى 72 ساعة، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بحساسية للضوضاء والضوء.

وقد قام الباحثون في الدراسة الحالية ، بتبني حمية الأطعمة اليومية قليلة الالتهابات (LIFE) ، وهي حمية غذائية غنية بالعناصر الغذائية وكاملة من النباتات يتم فيها تناول ما لا يقل عن خمسة أونصات من الخضروات الورقية الخضراء النيئة أو المطبوخة يوميًا ، وشرب عصير غني بالخضروات بواقع 32 أونصة يوميًا، والحد من تناول الحبوب الكاملة ، والخضروات النشوية ، والزيوت ، والبروتين الحيواني ، وخاصة منتجات الألبان والألبان واللحوم الحمراء.

وعقب شهرين من اتباع نظام LIFE الغذائي ، لوحظ انخفاض في نوبات الصداع النصفي لدى المصابين ، لتصل إلى يوم واحد فقط في الشهر، ليتوقف الصداع النصفي بعد 3 أشهر تماما.

وقد توصل الباحثون إلى أن النظام الغذائي النباتي الكامل قد يوفر علاجًا آمنًا وفعالًا ودائمًا لعكس الصداع النصفي المزمن.