أظهر تقرير اقتصادي صادر عن بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان نقلا عن بيانات الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات القول إن مبيعات هواتف آيفون الذكية.

التي تنتجها شركة آبل الأمريكية زادت بقوة في الصين خلال الشهر الماضي بعد شهرين من التراجع.

وذكر جيه.بي مورجان في تقريره أن مبيعات هواتف آبل والتي تتكون من آيفون بشكل أساسي في الصين بلغت 8ر10 مليون جهاز خلال الشهر الماضي وهي أعلى مبيعات شهرية لشركة آبل في السوق الصينية منذ تشرين ثان/نوفمبر .2014

وأضاف البنك الأمريكي في تقريره أن الارتفاع الموسمي للمبيعات خلال الشهر الماضي جاء أكبر من التراجع الذي سجلته المبيعات خلال

أيلول/سبتمبر الماضي وهو ما يشير إلى بداية قوية لدورة مبيعات أجهزة آيفون 13 في المنطقة.