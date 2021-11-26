قالت هيئة الإحصاء الكندية إن معدل جرائم القتل في كندا ارتفع العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 2005 مدفوعا في جانب منه بأسوأ حادث إطلاق نار جماعي في البلاد أودى بحياة 22 شخصا.

وأشارت الهيئة أيضا إلى الضغوط المجتمعية التي قالت إنها ناجمة عن عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وأبلغت الشرطة الكندية عن 743 جريمة قتل في عام 2020، ارتفاعا من 687 في 2019. وارتفع معدل القتل إلى 1.95 لكل 100 ألف شخص، وهو أعلى معدل في 15 عاما، من 1.83 لكل 100 ألف عام 2019.

وانخفض المعدل تدريجيا منذ ذروته الأخيرة في عام 1991 عندما بلغ 2.69 جريمة قتل لكل 100 ألف من السكان.

وقتل جابرييل وورتمان 13 شخصا في نوفاسكوشيا ليل 18 أبريل 2020، وتسعة آخرين في اليوم التالي قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.

ووقعت 15 جريمة قتل مرتبطة بالأسلحة النارية في كندا العام الماضي مقارنة بعام 2019، وانخفضت جرائم القتل المرتبطة بالعصابات عشرة بالمئة في الفترة نفسها.