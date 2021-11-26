توصل علماء في جامعة " UConn Health " في ولاية "كونيتيكت" الأمريكية إلى أن التوصل لحذف الخلايا التالفة في الدهون البشرية يعمل على تخفيف علامات مرض السكر، وقد يؤدي هذا الاكتشاف إلى علاجات جديدة لمرض السكر النمط الثاني.

ويعد مرض السكر النمط الثاني أكثر أمراض التمثيل الغذائي شيوعًا في الولايات المتحدة، حيث يعاني منه نحو 34 مليون شخص، بواقع شخص من بين كل 10 سكان الولايات المتحدة، يعانون من هذا المرض، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

ويعاني معظم مرضى السكر من مقاومة الأنسولين ، والتي ترتبط بالسمنة ، وقلة التمارين وسوء التغذية لكن مرض السكر له أيضًا علاقة كبيرة بالخلايا "الشائخة " المتواجدة في دهون الجسم، وفقًا للنتائج الجديدة التي توصل إليها علماء هذه الدراسة.

واختبر العلماء مزيج من الأدوية التجريبية، مثل "داساتينيب" و" كيرسيتين" ، وقد ثبت بالفعل أن فعاليتهما فى إطالة العمر الإفتراضى لعدد من فئران التجاب ممن يعانون من مرض السكر.

وفي هذه الدراسة، وجدوا أن هذه الأدوية يمكن أن تقتل الخلايا الشائخة في الأنسجة الدهنية البشرية.