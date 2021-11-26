افتتح معرض لأرز مكربن يرجع تاريخه إلى ما قبل نحو 10000 عام في المتحف الوطني للصين في بكين.

وتُعد بقايا الأرز التي تم العثور عليها في موقع شانغشان بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، جزءا من الآثار المميزة لثقافة شانغشان التي يعود تاريخها إلى ما بين 11400 عام و8600 عام، واشتهرت بأنها مهد ثقافة زراعة الأرز عالميا.

وتم عرض حوالي 200 قطعة أثرية تعود إلى المراحل المبكرة والمتوسطة والمتأخرة لثقافة شانغشان، بما فيها الفخار الملون وبقايا المستوطنات خلال المعرض، الذي يحمل عنوان "الأرز، الأصل، التنوير: معرض خاص للاكتشافات الأثرية لثقافة شانغشان في تشجيانغ".

وتم اكتشاف موقع شانغشان لأول مرة في المجاري السفلى لنهر اليانغتسي في عام 2000. واكتشف علماء الآثار فيما بعد آثارا تتعلق بزراعة الأرز التي يعود تاريخها إلى حوالي 10000 عام، وأقدم بقايا مستوطنات معروفة، والعديد من آثار الفخار الملون.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في بداية زراعة الأرز. كما يكشف النقاب عن أهمية الاكتشافات الأثرية في الموقع.