ارتفع عدد جرائم العنف بين الأزواج والأزواج السابقين التي تم الإبلاغ عنها في ألمانيا في العام الماضي مقارنة بالأعوام الماضية.

جاء ذلك في أحدث إحصائية عن العنف بين شركاء الحياة سواء كانت علاقة الشراكة الحياتية قائمة أو سابقة، وأظهرت الإحصائية

أن السلطات الألمانية سجلت 146 ألف و655 واقعة مارس فيها أحد الشريكين عنفا بحق الآخر أو حاول ذلك، ويمثل هذا العدد ارتفاعا بنسبة 9ر4% مقارنة بالعام .2019

وأفادت الإحصائية بأن العنف بين شركاء الحياة الحاليين أو السابقين أودى بحياة 139 امرأة و30 رجلا في .2020

ومثلت جرائم تعمد إلحاق أذنى بدني خفيف بشريك الحياة الغالبية العظمى من الحالات المبلغ عنها في العام الماضي بنسبة 6ر61%، وفي المقابل كانت نسبة جرائم التهديد والمطاردة والإكراه التي تم الإبلاغ عنها أقل على نحو واضح.

وشملت الحالات المبلغ عنها في العام الماضي جرائم أخرى من بينها إلحاق الأذى البدني الخطير والاغتصاب والحرمان من الحرية

والقتل والضرب الذي أفضى إلى الموت.

وأوضحت البيانات التي نشرها المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة أن الرجال مسؤولين عن غالبية جرائم العنف مع حدوث ارتفاع طفيف في نسبة هذه الجرائم التي ارتكتبها النساء حيث وصلت إلى 9ر20%.

وحسب البيانات، فإن نحو 34% من مرتكبي هذه الجرائم من الأجانب، وأظهرت الإحصائية ارتفاعا كبيرا في نسبة الجرائم التي ارتكبها الرجال في جرائم الأزواج التي ارتكبها الأجانب حيث وصلت هذه النسبة إلى 5ر91% بين الجرائم المنسوبة لسوريين وإلى 3ر88% بين الجرائم المنسوبة لأتراك بارتفاع عن المتوسط وفي المقابل تدنت هذه النسبة إلى أقل من المتوسط في الجرائم المنسوبة لبولنديين حيث وصلت إلى 2ر74%.

وأوضحت البيانات أن النساء مثلن 5ر80% من ضحايا جرائم العنف الزوجي في العام الماضي بمعدل أربع من كل خمس ضحايا لهذه الجرائم، وأغلب الضحايا (واحد من كل ثلاثة) في العقد الرابع من عمرهم (بين 30 و39 عاما).

ووقعت 38% من الجرائم في إطار علاقة زوجية سابقة و3ر32% في إطار علاقة زوجية قائمة و4ر29% في إطار علاقة شراكة حياتية بين شخصين غير متزوجين.