أعلنت شركة مايكروسوفت عن توفير ثلاث ميزات جديدة في منصة البحث مايكروسوفت إيدج، من شأنها تحسين تجربة التصفح مع حماية معلومات المستخدمين أثناء تصفحهم للويب. وأوضحت الشركة، في منشور على مدونتها ستحاول الميزة الأولى أتمتة عملية تغيير كلمة المرور المسربة، والميزة الثانية هي وضع الكفاءة الذي سيساعد المستخدمين على توفير الطاقة أثناء استخدام طاقة البطارية، والميزة الثالثة التي أعلنت عنها مايكروسوفت هي أداة تعقب أسعار محسّنة تنبه المستخدمين إلى الخصومات عبر الإنترنت، كجزء من تحسين ميزة التسوق عبر المتصفح.

وأضافت الشركة، في المنشور، أنها كانت تعمل أيضًا على تحديث ميزتين من ميزات مايكروسوفت إيدج، هما: لوحة معلومات صحة كلمة المرور ومراقب كلمة المرور، مع القدرة على تحديث كلمات المرور المخترقة بسرعة، وستسمح ميزة "التحديث السهل" الجديدة للمستخدمين بتغيير كلمة المرور الخاصة بهم على موقع تم فيه تسريب كلمات المرور الخاصة بهم، بنقرة واحدة من داخل إعدادات كلمة المرور