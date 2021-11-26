أظهر بيع مخطوطة لألبرت آينشتاين في مقابل نحو 13 مليون دولار مدى الغليان الذي تشهده سوق المزادات التي استعادة حيويتها بفضل اعتماد الصيغة الافتراضية التي أتاحت اتساعاً كبيراً لدائرة المشاركة فيها ولجمهور متابعيها.

وكانت لافتاً أن قيمة هذه الوثيقة، وهي عبارة عن مخطوطة مؤلّفة من 54 صفحة كتبها الفيزيائي الألماني الشهير آينشتاين عامي 1913 و1914، كانت مقدّرة بما بين مليوني يورو وثلاثة ملايين، لكنها بيعت الثلاثاء بمبلغ 11,6 مليون يورو (13,04 مليون دولار)، أي نحو خمس مرات أكثر من قيمة التخمين.

ولوحظ هذا الفارق الكبير أيضاً في المزاد على السيناريو المرسوم لمشروع الفيلم الذي كان المخرج الفرنسي المولود في تشيلي أليخاندرو جودوروفسكي ينوي اقتباسه من رواية "دون"، إذ بيع في باريس الاثنين في مقابل 2,66 مليون يورو بعد منافسة شرسة بين اثنين من المزايدين، وهو مبلغ أكبر بكثير مما توقعته دار "كريستيز" ذات الخبرة الواسعة، إذ كانت خمّنته "بما بين 25 ألف يورو و35 ألفاً".

وتشهد سوق المزادات على الأعمال الفنية المعاصرة ارتفاعاً كبيراً. ولاحظت "آرت برايس" في تشرين الأول/أكتوبر الفائت أن حجم هذه السوق نما من 103 ملايين دولار سنوياً عام 2000 إلى 2,7 مليار دولار

ورأت المؤسسة المتخصصة في تخمين الأعمال أن هذا النمو يعود إلى "نجاح الانتقال إلى المبيعات عبر الإنترنت وإعادة توجيه السوق بالقدر نفسه من النجاح نحو جمهور جديد وناشئ من المهتمين بشراء أعمال الفن المعاصر".

وشرح مؤسس "آرت برايس" تييري إيرمان أن "أنظمة المعلوماتية لدى دور المزادات كانت قديمة جداً (...) لكنّ جائحة كوفيد-19 دفعتها إلى تحديثها، وجاءت نتائج المبيعات عبر الإنترنت مذهلة، إذ جذبت جمهوراً آخر شاباً".

واشار مثلاً إلى شراة ثلاثينيين شرعوا في تكوين مجموعة فنية قبل أن يصبحوا مالكي عقارات.