أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن السلطات الفرنسية سجلت زيادة بنسبة 10% في حالات العنف المنزلي عام 2020، كما أن معظم الضحايا من النساء.

وسجلت القوات الأمنية 159 ألفا و400 حالة عنف بين شركاء، حيث أن 139 ألفا و200 من الضحايا من النساء. وتضمنت معظم القضايا عنف بدني، وفي بعض الحالات كانت الاصابات قوية للغاية بحيث لم تتمكن الضحايا من العمل.

وانخفضت عدد حالات الوفاة بسبب العنف المنزلي إلى 125 خلال عام 2020، مقارنة بـ 173 حالة عام .2019 و من بين الضحايا، 102 سيدة.

ويشار إلى أن فرنسا شهدت إغلاقين خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا، مما دفع الكثيرين للعمل من المنزل. مع ذلك، لم تشر الوزارة لوجود صلة بين إجراءات الاغلاق وزيادة عدد حالات العنف المنزلي.

وكان عشرات الآلاف قد تظاهروا أمس الأول السبت في فرنسا للاحتجاج على العنف ضد النساء. وشهدت باريس ومدن أخرى مسيرات احتجاجية.